Argentina, Scaloni alla vigilia dell'Ecuador: "Dubbi su Romero, nel caso pronto Pezzella"

Il CT dell'Argentina Lionel Scaloni, a poche ore dal quarto di finale di Copa America, ha parlato della sfida contro l'Ecuador: "L'Ecuador è un avversario di difficoltà massima. Dobbiamo rispettarlo e scendere in campo con totale umiltà. Sarà una partita molto difficile, loro hanno giocatori veloci e spingono molto. Dobbiamo saper leggere e cogliere i momenti. Cercheremo di avere il possesso palla e trovare gli spazi, giocheremo contro una squadra dinamica con giocatori giovani. Al di là dell'avversario, noi abbiamo una maniera precisa di giocare che non cambierà. Con i giocatori che abbiamo in rosa, il nostro modo di giocare resta simile in tutte le partite. Ho ancora dubbi sulle condizioni di Cristian Romero, aspettiamo fino a domani. Nel caso in cui non si riprendesse al cento per cento, al suo posto giocherebbe Germán (Pezzella, ndr)“.