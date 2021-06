Argentina, Scaloni: "Soddisfatti di quanto fato finora. L'Ecuador? Avversario giovane e dinamico"

Dopo la vittoria per 4-1 dell'Argentina sulla Boliva nell'ultimo match della fase a gironi della Copa America Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, ha parlato in conferenza stampa sia del match di questa notte che dell'Ecuador prossimo avversario nei quarti di finale della competizione: "L'idea contro la Boliva era quella di creare molte situazioni da gol, anche se le condizioni del campo di gioco non erano ottimali. I giocatori hanno colto il messaggio: bisognava vincere e mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra.

Il bilancio della prima fase della competizione è positivo: abbiamo giocato con avversari forti e affrontiamo le partite nel migliore dei modi. Tutti hanno dimostrato di poter stare in squadra, ma ne giocano solo undici. Ci sono tanti calciatori che stanno vivendo un buon momento. La squadra ha sempre mostrato il suo gioco, è stata sempre protagonista. Ci sono momenti, però, in cui puoi essere stanco e mostrare un'altra sfaccettatura, non puoi dominare durante i 90' È logico che ci siano cose da migliorare, ma siamo soddisfatti.

L'Ecuador? Abbiamo il massimo rispetto per l'Ecuador, hanno dimostrato di essere una buona squadra, giovane e dinamica".