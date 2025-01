Ufficiale Arriva l'altro atteso rinnovo per il Barcellona: Gerard Martin firma fino al 2028

Il Barcellona e Gerard Martín hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giocatore con il club fino al 30 giugno 2028: "Il difensore ha messo nero su bianco giovedì a mezzogiorno alla presenza del presidente del Barcellona Joan Laporta, del direttore responsabile del calcio giovanile Joan Soler, del direttore sportivo Anderson Luis de Souza (Deco) e del direttore del calcio giovanile José Ramon Alexanco", si legge nel comunicato.

"Nato il 26 febbraio 2002, Martin è entrato a far parte del Barça Atlètic nell'estate del 2023. Rafa Márquez lo ha utilizzato ampiamente in 41 partit, mentre il difensore è stato spesso convocato come riserva per la squadra maggiore, debuttando nell'amichevole contro il Club America a Dallas poco prima di Natale del 2023. Ha avuto modo di giocare anche in parte nel tour estivo negli Stati Uniti, prima di esordire finalmente in una competizione nella partita inaugurale del campionato in trasferta a Valencia, subentrando al 63° minuto al posto di Alejandro Balde, con il numero 35 sulla schiena.

Da allora, Hansi Flick si è avvalso delle sue prestazioni in altri dieci incontri della Liga e il giovane è sceso in campo anche in partite di Champions League, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, aiutando la squadra a vincere il trofeo".