Arsenal, Arteta polemico per il rigore annullato: "Immagini viste venti volte, ma non capisco"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha analizzato alla BBC la sconfitta casalinga per 0-1 rimediata contro l'Everton: "In termini di prestazione, siamo stati la squadra migliore: abbiamo controllato la partita e abbiamo avuto alcune opportunità. Inoltre, ci era stato assegnato un rigore netto che poi è stato annullato (dopo l'intervento del VAR, ndr). Il penalty era chiaro, poi la decisione è stata rivista non so come o da chi. È la seconda volta che accade in due settimane. Vedo le immagini venti volte e non capisco. Gli errori fanno parte del calcio, abbiamo concesso un autogol che ha deciso il match. Non abbiamo creato abbastanza contro una squadra ben organizzata: ci è mancata lucidità nell'ultimo terzo di campo. Dobbiamo superare la delusione e focalizzare le nostre energie: la semifinale di Europa League è più che cruciale per noi. Non voglio scusarmi, capisco le proteste".