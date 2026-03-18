Arsenal avanti in Champions, Arteta gongola: "Momento magico di Eze, per questo si trova qui"

Il Bodo Glimt è stato spazzato via dalla furia dello Sporting Lisbona, che invece non aspettava altro di scoprire chi avrebbe incrociato ai quarti di Champions League tra Arsenal e Bayer Leverkusen. Alla fine sono stati i Gunners a far valere la propria superiorità nell'incontro decisivo per il passaggio al turno successivo, con un 2-0 definitivo a Emirates ai danni delle Aspirine firmato da Eberechi Eze e Declan Rice.

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha commentato così il risultato ottenuto e il traguardo raggiunto in Europa nella conferenza stampa post-partita: "Abbiamo iniziato la gara benissimo, eravamo pericolosi da ogni angolazione. Il loro portiere li ha tenuti in partita e abbiamo avuto bisogno di un momento magico di Ebs (Eberechi Eze, ndr) per sbloccare il risultato", il racconto del bolide scagliato dal giovane dell'Academy dei Gunners in una frazione di secondo e in seguito a strepitosa coordinazione.

"Poi, nel secondo tempo, la giocata di Declan (Rice, ndr) ci ha dato l'opportunità di vincere l'incontro", ha aggiunto Arteta. "Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni in cui avremmo dovuto segnare il terzo gol, ma nel complesso abbiamo meritato pienamente di vincere e di approdare ai quarti di finale". E sull'impatto avuto da Eze dal suo ritorno a casa la scorsa estate: "Ebs gioca ogni tre giorni, ha ritmo, ha intesa con i compagni ed è per questo (per il gol, ndr) che si trova qui. Sta costruendo un feeling con tutti loro e, quando inizi a essere decisivo nei momenti chiave delle partite, la fiducia cresce. Declan è stato immenso, lui e tutta la squadra: il modo in cui si avventano su ogni pallone e la passione che mostrano è straordinario".