Arsenal, il futuro di Ozil dopo il mercato di gennaio. Arteta dubbioso sul suo ritorno

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato di Mesut Ozil annunciando che verrà presa una decisione sul suo futuro alla fine del mercato invernale, che in Inghilterra terminerà il 1° febbraio. Il trequartista tedesco non gioca una partita con i Gunners da marzo e il 30 giugno scadrà il suo contratto. Il tecnico, alla domanda su un eventuale ritorno in campo del giocatore si è limitato a rispondere: "Vediamo cosa succederà nella finestra di mercato e lo valuteremo alla fine". Arteta ha comunque precisato che non verranno tagliati i contratti dei giocatori che al momento non rientrano nei piani.