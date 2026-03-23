Arsenal, infortunio per Saliba: salta il ritiro con la Francia. Deschamps chiama il sostituto

Tegola per l'Arsenal, meno per la Francia che è già qualificata ai Mondiali. Ma William Saliba mancherà alle amichevoli di questo mese contro Brasile e Colombia con i Bleus a causa di un infortunio. Al suo posto, tra i 27 convocati, è stato chiamato Maxence Lacroix del Crystal Palace per quella che rappresenta la sua prima volta tra i campioni del mondo 2018.

Saliba ha giocato tutti i 90 minuti nella sconfitta dell'Arsenal nella finale di Carabao Cup persa ieri con il Manchester City, ma non si unirà ai compagni a causa di un guaio alla caviglia sinistra."Prima convocazione con i Bleus per Maxence Lacroix", ha dichiarato la Federcalcio francese nel comunicato ufficiale. "Il difensore del Crystal Palace, 25 anni e già reduce dalla trafila nelle giovanili, è atteso questo lunedì a Clairefontaine. Sostituisce William Saliba, che ha un infortunio alla caviglia sinistra e a cui auguriamo una pronta guarigione".

La squadra di Didier Deschamps volerà negli Stati Uniti durante la sosta internazionale di marzo per affrontare il Brasile a Foxborough il 26 marzo, prima di sfidare la Colombia nel Maryland il 29 marzo.