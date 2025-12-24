Arsenal ripreso, poi passa ai rigori. Saliba: "Devi imparare le lezioni della scorsa stagione"

"Siamo così felici di essere in semifinale". Ha esordito così William Saliba, difensore dell'Arsenal capace di segnare il quindicesimo rigore complessivo del terno al lotto che ha visto il Crystal Palace fallire con Lacroix dagli undici metri. Così i Gunners si sono portati in semifinale di Carabao Cup, dove sfideranno il Chelsea, e il centrale francese non ha negato le problematicità riscontrate contro i Glaziers dopo essere stati rimontati allo scadere dal gol di Guehi.

"Devi imparare le lezioni della scorsa stagione, perché siamo arrivati in semifinale e abbiamo perso entrambe le partite", ricorda bene Saliba nell'intervista rilasciata a Sky Sports UK nel post-partita. "Questa volta vogliamo vincere entrambe le partite e andare in finale", l'annuncio lanciato dal difensore di 24 anni dritto verso il Chelsea di Enzo Maresca.

Kepa Arrizabalaga, portiere e compagno di squadra di Saliba, ha parlato così nel post-partita: "Avremmo dovuto sfruttare alcune delle occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo. Abbiamo giocato molto bene. Poi loro hanno cambiato un po’ e si sono adattati, e il secondo tempo è stato più equilibrato, un 50-50". E ha proseguito: "Anche quando era così abbiamo avuto grandi occasioni. È qualcosa su cui dobbiamo migliorare. Abbiamo subito gol in un paio di partite all’ultimo minuto, quindi è qualcosa su cui dobbiamo lavorare e concentrarci. Rigori? Devi restare freddo e pensare al rigore successivo. Non perdere la concentrazione, perché appena ne pari uno, magari sarà decisivo".