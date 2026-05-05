Arsenal in finale, Saliba a sorpresa: "È solo una partita... Ora pensiamo alla Premier"

William Saliba ha commentato con grande soddisfazione la qualificazione alla finale di Champions League conquistata dall’Arsenal dopo la vittoria per 1-0 sull’Atletico Madrid: "Significa tantissimo per noi arrivare in finale. È difficile riuscirci, soprattutto con il nuovo formato e con il livello altissimo delle avversarie. Siamo felicissimi di aver battuto l’Atletico e di esserci guadagnati questa opportunità", ha dichiarato il difensore francese.

Saliba ha poi sottolineato la difficoltà del ruolo difensivo a questi livelli: "Essere difensore è complicato, affronti attaccanti fortissimi e di grande qualità. Anche oggi abbiamo dovuto concedere pochissimo contro una squadra davvero fortissima. Siamo contenti di averli superati e di aver raggiunto un traguardo straordinario".

Guardando alla finale, il centrale ha mantenuto grande equilibrio: "È solo una partita. Se la vinciamo sarebbe la realizzazione di un sogno, ma dobbiamo restare concentrati. Abbiamo ancora quattro settimane davanti e dobbiamo pensare prima alla Premier League".