Arsenal, la telenovela Ozil verso la conclusione. Il trequartista è a un passo dal Fenerbahce

Mesut Ozil ha trovato squadra. Secondo quanto riportato dai media turchi il trequartista è molto vicino al Fenerbahçe. Il giocatore dell'Arsenal è in scadenza di contratto ed è pronto a firmare un contratto col club di Istanbul per tre stagioni e mezzo. I Gunners cederanno gratuitamente il cartellino, riuscendo così a risparmiare sei mesi di ingaggio pesantissimo (10 milioni). Ozil, riporta Sabah Spor si appresta a firmare per 2,5 milioni per questi sei mesi e successivamente per 5 milioni.