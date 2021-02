Arsenal-Manchester City 0-1, le pagelle: Sterling decisivo, Gundogan ovunque

Arsenal-Manchester City 0-1

Marcatori: 2' Sterling

ARSENAL

Leno 6 - Non ha colpe sul gol. Attento quando viene chiamato in causa.

Bellerin 5 - Non spinge mai e in fase difensiva fa sempre fatica.

Holding 6 - Tiene bene per quanto gli è possibile. Esce dopo un colpo alla testa. (dall'82' D. Luiz .s.v.)

Mari 5 - Tanti errori perché sempre sotto pressione. Insufficiente.

Tierney 5 - Come Bellerin. Fatica a proporsi offensivamente ma anche a fare adeguatamente la fase difensiva.

Elneny 5,5 - Prova a fare da diga in mezzo al campo ma il centrocampo del City gli fa vedere ben pochi palloni. (dall'86' Ceballos.s.v.)

Xhaka 5 - L'impegno c'è ma viene sempre preso in mezzo dai pari ruolo avversari.

Saka 5,5 - Parte benino e si spegne con il passare dei minuti. Ci si aspettava di più.

Odegaard 4,5 - Non si accende mai. Lontano parente del bel calciatore ammirato alla Real Sociedad. (dal 73' Lacazette .s.v.)

Pepe 4 - Mai presente in fase offensiva. Un tiraccio e poco altro. Costato una fortuna, continua a deludere. (dal 73' Smith Rowe .s.v.)

Aubameyang 5 - Mai messo in condizione di far male alla difesa del City. Non tutti i demeriti sono suoi.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Spettatore non pagante per 90'. Tutto facile per lui.

Cancelo 6,5 - Spinge, difende e sfiora anche il gol.

Dias 7 - Perfetto. Non sbaglia una chiusura.

Stones 7 - Fa valere il suo fisico, non si fa mai saltare.

Zinchenko 6,5 - Bella prestazione a sinistra. Per lui anche un paio di conclusioni a rete.

B. Silva 6 - Si prende una pausa rispetto alle sue solite grandi prestazioni. Il suo dovere però lo fa sempre.

Fernandinho 7 - Il recuperatore di palloni di Guardiola non tradisce neanche oggi. Gioca una partita da zero errori.

Gundogan 7 - Per fortuna non era dato in formissina visto un problema fisico. Corre, distribuisce palloni e crea pericoli.

Mahrez 6,5 - Primo tempo devastante, con anche l'assist a Sterling. Nella ripresa si riposa, forse pensando già alla Champions.

De Bruyne 6 - Gioca da finto nove e tocca una quantità infinita di palloni. (dal 63' G. Jesus 6 - Buon impatto. Per lui anche un paio di occasioni ma la mira scarseggia).

Sterling 6,5 - Pronti via, trova il gol e ne sfiora altri due. Poi anche lui tira un po' il fiato.