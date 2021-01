Arsenal, Ozil-Fenerbahce ci siamo: attesa per il tampone, domani l'annuncio

Venerdì il termine della quarantena, ora Mesut Ozil può diventare un giocatore del Fenerbahce. Come riporta Sky Sports UK, il fantasista in arrivo dall’Arsenal dovrebbe effettuare un breve allenamento in gruppo oggi se dovesse superare le visite mediche ma sopratutto se il tampone fosse negativo. Per domani invece l’annuncio ufficiale.