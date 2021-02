Arsenal, prestito in extremis per Maitland-Niles? Tre club di Premier ci pensano

Solo cinque presenze in campionato. Così, Ainsley Maitland-Niles potrebbe lasciare l'Arsenal in questo ultimo giorno di mercato: il terzino inglese, che nutre speranze di essere convocato per gli Europei, vuole giocare con continuità. Leicester, Southampton e West Bromwich sono in corsa per ingaggiarlo in prestito, secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK.