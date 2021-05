Arsenal, sarà addio a giugno con David Luiz. Sul difensore brasiliano c'è l'Inter Miami

Al termine della stagione si separeranno le strade di David Luiz e l’Arsenal. Stando a quanto riportato dalla BBC, infatti, il difensore brasiliano, in scadenza di contratto con i Gunners ha incontrato nelle scorse ore i dirigenti del club per fare il punto della situazione circa l’addio. Per l’ex di Chelsea e PSG si prospetta uno sbarco in MLS dove pare ci sia ad attenderlo l’Inter Miami di David Beckham dove già militano gli ex juve Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain.