Arsenal-Villarreal, Trigueros: "Per noi è una opportunità per fare qualcosa d'importante"

vedi letture

Manu Trigueros, centrocampista del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa della partita contro l'Arsenal. Si riparte dal 2-1 per il submarino amarillo ottenuto in terra iberica: "Ci aspettavamo che l'andata andasse come è andata, hanno giocatori ad alto livello e in attacco sono molto veloci. Sappiamo come giocano, abbiamo visto all'Estadio de la Ceramica che tipo di squadra sono. Sono una delle grandi squadre del calcio inglese. Per noi è una opportunità per fare qualcosa di importante".