Aston Villa, fantacalcio vietato ai giocatori dopo una fuga di notizie sull'infortunio di Grealish

vedi letture

L'Aston Villa ha vietato ai propri giocatori di partecipare al fantasy football, l'equivalente del nostro fantacalcio. Il motivo è clamoroso: tutto è nato dall'infortunio del capitano dei Villans Jack Grealish che domenica non ha giocato contro il Leicester a causa di un infortunio. Il problema è che in molti lo sapevano in anticipo perché, essendo un gioco con leghe, partite e rose del tutto pubbliche, in molti avevano notato che alcuni compagni del calciatore, tra cui Targett e Taylor, lo avevano tolto dalla rosa dei titolari e dunque confermando indirettamente l'esclusione dal match da parte del giocatore. Un caso che ha fatto letteralmente infuriare il club che ha deciso di vietare il gioco a tutti i tesserati. In Premier adesso si discute molto del fantacalcio e ci si domanda se sia da considerare un problema. Possibile che venga presa qualche decisione ufficiale a proposito del gioco fantasy di calcio, cosa che invece non è certo da considerare in Italia visto che tutte le leghe sono comunque private. A riportarlo è il Times.