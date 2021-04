Aston Villa, Smith: "Peccato per i gol subiti. Cash? Espulsione stupida, fallo spericolato"

Dean Smith, tecnico dell'Aston Villa, ha commentato a Sky Sports la sconfitta casalinga per 1-2 rimediata contro il Manchester City: "L'inizio è stato ottimo, poi abbiamo dovuto difendere perché loro hanno fatto 25 minuti di calcio meraviglioso. L'aspetto deludente per me è il modo in cui abbiamo subito gol: un conto è subire delle reti splendide, un conto è concederne come stasera, cosa che non vorresti. L'espulsione di Cash? Il primo giallo è stato severo, ma il secondo è stato semplicemente stupido e spericolato: in parità numerica non hai più possibilità di battere il City".