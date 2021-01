Athletic Bilbao-Barcellona 2-3, le pagelle: Messi incontenibile, Pedri ispirato

Athletic Bilbao-Barcellona 2-3

Marcatori: 3' Iñaki Williams (Athletic Bilbao), 14' Pedri (Barcellona), 38' Messi (Barcellona), 62' Messi (Barcellona), 90' Iker Muniain (Athletic Bilbao)

ATHLETIC BILBAO

Unai Simón 4,5 - Incassa tre reti, che se non ci fossero i legni ed il VAR sarebbero potute essere sei, risultando piuttosto colpevole in occasione delle prime due.

Capa 5,5 - Pattuglia la fascia destra subendo, il più delle volte, le sortite offensive blaugrana.

Nuñez 6 - Gioca al fianco di Iñigo Martínez rendendosi protagonista di un paio di chiusure degne di nota.

Iñigo Martínez 5,5 - Guida la retroguardia biancorossa commettendo diverse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Yuri Berchiche 6,5 - Viaggia lungo l'out mancino, andando anche vicinissimo al gol, prima di uscire anzitempo a causa di un infortunio (dal 32' Balenziaga 6 - Subentra a Yuri Berchiche supportando positivamente la manovra offensiva della formazione di Marcelino).

De Marcos 5,5 - Lavora lungo la fascia di competenza faticando, nonostante l'impegno profuso, a rendersi concretamente pericoloso (dal 65' Berenguer 6,5 - Sostituisce a De Marcos servendo ad Iker Muniain l'assist del secondo gol biancorosso).

Vesga 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni trascorrendo lunghi tratti della sua gara a ricorrere gli avversari (dal 65' Dani García 5,5 - Prende il posto di Vesga disputando una prestazione simile al suo predecessore).

Vencedor 6 - Affianca Vesga in mezzo al campo attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Iker Muniain 7 - Conferisce intraprendenza alla formazione di Marcelino realizzando, nel finale, la seconda rete biancorossa.

Iñaki Williams 7 - Attacca costantemente la profondità aprendo le marcature del match con una pregevole iniziativa personale.

Raúl García 5,5 - Spalleggia Iñaki Williams in attacco offrendo una prova decisamente anonima in zona gol (dall'80' Morci sv - Subentra ad uno spento Raúl García non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

BARCELLONA

ter Stegen 5,5 - Non viene particolarmente chiamato in causa subendo due reti su tre tiri in porta avversari.

Sergiño Dest 6 - Corre lungo la corsia di destra svolgendo diligentemente entrambe le fasi di gioco (dal 75' Óscar Mingueza 6 - Subentra a Sergiño Dest conferendo nuova linfa all'out di destra blaugrana).

Ronald Araújo 6,5 - Supporta positivamente Lenglet offrendo una prestazione decisamente solida sotto l'aspetto difensivo.

Lenglet 5,5 - Capeggia la retroguardia di Koeman facendosi colpevolmente lasciare sul posto da Iñaki Williams in occasione dell'1-0 avversario.

Jordi Alba 6,5 - Percorre regolarmente la fascia sinistra sfiorando, in un paio di circostanze, la rete personale.

de Jong 7 - Regala le giuste geometrie al centrocampo del Barça recapitando a Pedri l'assist dell'1-1.

Sergio Busquets 5,5 - Gestisce un cospicuo numero di palloni non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Pedri 8 - Interpreta sapientemente il ruolo di mezzala apponendo la propria firma su un gol ed un assist.

Griezmann 7 - Svaria lungo il fronte d'attacco blaugrana servendo a Messi l'assist del 3-1.

Messi 9 - Gioca meravigliosamente a tutto campo propiziando un gol prima di segnarne due, vedersene annullare un altro e colpire due legni.

Dembélé 6,5 - Punta costantemente l'uomo creando diversi grattacapi alla difesa dell'Athletic Bilbao (dal 75' Braithwaite 6 - Sostituisce Dembélé apportando energie fresche all'attacco di Koeman).