Ufficiale Athletic Bilbao: l’ex bandiera Pablo Orbaiz sarà il nuovo vice di Ernesto Valverde

vedi letture

Tramite i propri canali ufficiali l’Atheltic Bilbao ha annunciato il ritorno della bandiera Pablo Orbaiz. L’ex calciatore torna in biancorosso dopo aver giocato più di 300 partite con l’Athletic per diventare il vice allenatore di Ernesto Valverde. Di seguito il comunicato:

Pablo Orbaiz entra a far parte dello staff tecnico di Ernesto Valverde

L'ex León sarà vice allenatore e si occuperà del lavoro individuale con la prima squadra.

Pablo Orbaiz torna a Lezama e lo fa per entrare a far parte dello staff tecnico di Ernesto Valverde, con il doppio ruolo di vice allenatore e di responsabile del lavoro individuale con la prima squadra. Dopo 318 partite in 12 stagioni con i León, torna all'Athletic Club con un decennio di esperienza nel calcio dilettante e professionistico.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo al Valle de Egüés in Terza Divisione, dove ha anche allenato una delle squadre giovanili, Orbaiz è passato al Tajonar. Al CA Osasuna ha allenato la squadra Under 15, è stato vice allenatore della squadra giovanile Under 16 e si è occupato di Metodologia e lavoro individuale. In Prima Divisione è stato vice allenatore di Leo Franco all'SD Huesca.

Orbaiz si unisce così al progetto di Ernesto Valverde, che è stato il suo allenatore sia all'Athletic Club che all'Olympiacos FC; un ulteriore incentivo senza dubbio per il suo entusiasmante debutto come allenatore a Lezama