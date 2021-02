Atletico, capitan Koke ci crede: "Dobbiamo pensare solo a vincere la gara di ritorno"

Brutta sconfitta per l'Atletico, che cede in casa (sul neutro di Bucarest) al Chelsea nell'andata degli ottavi di Champions. Capitan Koke ha commentato la sconfitta: "È stata una partita difficile, abbiamo provato a fare le cose che avevamo preparato e non abbiamo corso rischi, anche se non siamo riusciti a pungere. Dobbiamo solo pensare al ritorno, a vincere. La sfida è stata decisa da un'azione che sembrava innocua, invece Giroud ha tirato fuori un gol straordinario".