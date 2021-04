Atlético Madrid-Huesca 2-0, le pagelle: Marcos Llorente trascinatore. Bene Correa

Atlético Madrid-Huesca 2-0

Marcatori: 39' Correa (Atlético Madrid), 80' Ferreira Carrasco (Atlético Madrid)

ATLÉTICO MADRID

Oblak 6,5 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa.

Trippier 6 - Corre lungo la fascia destra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Savić 6 - Gioca al fianco di Giménez non badando a fronzoli in fase difensiva.

Giménez 6 - Capeggia la retroguardia di Simeone non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Renan Lodi 6,5 - Supporta positivamente la manovra offensiva dei Colchoneros cercando, e non trovando, la via del gol (dall'87' Felipe sv - Subentra a Renan Lodi non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Saúl Ñíguez 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana dell'Atleti andando vicino al gol in un paio di circostanze (dall'87' Vitolo sv - Sostituisce Saúl Ñíguez non riuscendo a farsi notare per questioni di tempo).

Héctor Herrera 6 - Inizia positivamente, sfiorando la rete personale al 12', prima di calare progressivamente con il passare dei minuti (dal 76' Dembélé 6 - Prende il posto di Héctor Herrera apportando energie fresche al centrocampo di Simeone).

Koke 6,5 - Tocca un cospicuo numero di palloni impensierendo un paio di volte l'estremo difensore avversario ad inizio ripresa.

Ferreira Carrasco 7 - Percorre l'out di competenza realizzando rapacemente la rete del definitivo 2-0 per i Colchoneros (dall'84' Kondogbia sv - Subentra a Ferreira Carrasco posizionandosi diligentemente in mezzo al campo).

Marcos Llorente 7,5 - Attacca sistematicamente la profondità propiziando l'1-0 di Correa e servendo l'assist del raddoppio a Ferreira Carrasco.

Correa 7 - Svaria lungo il fronte d'attacco dell'Atleti firmando, grazie anche ad una deviazione di Jorge Pulido, la rete del momentaneo 1-0 (dall'84' Torreira sv - Sostituisce Correa rimpinguando le maglie della mediana di Simeone).

HUESCA

Álvaro Fernández 6 - Limita il passivo a discapito della sua squadra risultando incolpevole in occasione di entrambe le reti avversarie.

Pablo Insua 5,5 - Controlla il settore di centro-destra facendosi colpevolmente mettere a sedere da Correa nell'azione dell'1-0 avversario (dall'85' Borja García 6 - Sfrutta i pochi minuti a sua disposizione per servire a Sandro Ramírez un'invitante palla gol).

Jorge Pulido 5 - Dirige la difesa di Pacheta deviando involontariamente il tiro di Correa nella cirocistanza dell'1-0 per i Colchoneros.

Siovas 5 - Sfiora il gol ad inizio partita prima di dimostrarsi piuttosto incerto in occasione della rete del raddoppio dell'Atleti.

Dani Escriche 6 - Lavora lungo la corsia di destra andando vicino al gol al 90'-

Doumbia 5,5 - Veste i panni della mezzala ricorrendo i centrocampisti avversari per la maggior parte del tempo.

Pedro Mosquera 5,5 - Gestisce pochissimi palloni non prendendosi particolati responsabilità (dal 63' Javi Galán 6 - Subentra a Pedro Mosquera offrendo fortuitamente a Dani Escriche un'interessante palla gol).

Mikel Rico 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di intermedio di centrocampo disputando una partita decisamente sottotono.

Sergio Gómez 6,5 - Conferisce un pizzico di intraprendenza alla mediana di Pacheta inseguendo, e non trovando, la giocata decisiva (dall'85' Pedro López sv - Sostituisce Sergio Gómez senza avere tempo e modo di farsi notare).

Rafa Mir 5 - Offre una prova decisamente anonima sbattendo, in maniera sistematica, addosso ai difensori avversari (dal 63' Sandro Ramírez 6,5 - Prende il posto di Rafa Mir vivacizzando, e non poco, la manovra d'attacco dell'Huesca).

Okazaki 5 - Spalleggia Rafa Mir in attacco rendendosi protagonista di una prestazione più o meno simile (dal 63' David Ferreiro 5,5 - Subentra ad Okazaki non creando alcun pericolo alla difesa dell'Atleti).