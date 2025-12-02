Atletico, oggi il Barcellona. E Simeone commenta il video su Flick: "Abbiamo emozioni"

"Non esprimo mai opinioni su ciò che pensano gli altri, ognuno ha le sue idee. Continuiamo a lavorare per migliorare come squadra. Il margine di miglioramento è molto più grande di quanto abbiamo mostrato". Ha risposto così Diego Simeone alla domanda di un giornalista a proposito di quanto detto da Hansi Flick sull'Atletico Madrid in vista dello scontro diretto di oggi contro il Barcellona, che anticipa la 19esima giornata di LaLiga rispetto alla tabella di marcia del calendario.

Il tecnico dei colchoneros ha commentato il momento positivo che stanno vivendo i blaugrana, al momento in testa alla classifica dopo l'ennesimo stop del Real Madrid: "La partita che ci aspettiamo è chiarissima", ha detto Simeone. "Hanno un attacco incredibile. Hanno un modo di giocare molto importante, dovremo essere forti per poter competere. Dovremo portare la partita dove possiamo far loro male". Se sia favoritissimo il Barcellona rispetto all'Atletico: "È una squadra che ha dimostrato il proprio stile. Non cambiano la loro strategia offensiva e la linea alta, come sono soliti utilizzare. Hanno molte varianti".

Un commento sull'immagine di Flick e Raphinha, con il tecnico tedesco sconsolato e affranto dopo la vittoria per 3-1 sull'Alavés che ha fatto il giro del web: "È normale", ha sorpreso in prima battuta il 'Cholo'. "Siamo persone e abbiamo emozioni. Da fuori del campo è sempre facile vedere e chiedere cose. Giocare non è semplice e giocare tante partite di seguito è complicato. Da parte nostra, vogliamo sempre il meglio".