Vinicius contro Simeone, di nuovo: doppietta all'Atletico, il Cholo infuriato per un gesto

Il derby tra Real Madrid e Atletico non poteva che riservare un clima scoppiettante. La doppietta di Vinicius Junior ha regalato il successo ai blancos per 3-2, lasciando Diego Simeone a mani vuote e senza punti dal Bernabeu. Ma la rabbia del tecnico argentino non è stata causata solo dai gol, bensì anche da un'esultanza, a suo dire provocatoria, che ha scatenato la sua reazione nell'area tecnica colchoneros.

L'attaccante brasiliano è stato sostituito al minuto 87 e si è preso tutta l'ovazione dei tifosi presenti allo stadio, approfittando della passerella per interagire con i fan blancos. Ma Simeone e il resto dell'equipe avrebbero anche ricevuto un commento sibillino al volo da VJ7: il Cholo non si è trattenuto e ha indicato con la mano Vinicius, rivolgendosi al quarto uomo per segnalare l'accaduto, ma nessuno degli ufficiali di gara ha visto qualcosa. Quindi la stella del Real Madrid ha lasciato il campo tra le urla del pubblico delle merengues.

Le scintille tra Simeone e Vinicius non sono una novità. I due avevano già avuto un cortocircuito mesi fa. Il precedente più vicino risale a gennaio, nella semifinale della Supercoppa di Spagna giocata in Arabia Saudita. Secondo quanto rivelato dal media spagnolo COPE, in quell'occasione il tecnico avrebbe lanciato un avvertimento all'attaccante: "Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico". Parole che, anche in richiesta di scuse in seguito, potrebbero aver causato la reazione di Vinicius dopo il 3-2 vincente nel derby di Madrid.