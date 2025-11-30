Barcellona, scena sconcertante: Raphinha consola Flick dopo la vittoria contro l'Alaves

Spesso un'immagine dice più di mille parole. E l'ultimo manifesto è proprio il video di Hansi Flick rimbalzato sul web in ogni dove, con una rapidità impressionante: l'allenatore del Barcellona che, in seguito al dominio della squadra sull'Alvaves (battuto 3-1), ha mostrato un volto abbastanza contrastante. Il tecnico tedesco, catturato dalle telecamere di DAZN ESP, seduto in panchina e con l’aria completamente affranta, abbattuta. Quasi triste.

Un’immagine per certi versi inquietante e che ha richiesto il pronto intervento di Raphinha. L'esterno offensivo brasiliano, tornato a disposizione dei blaugrana dopo un infortunio e una serie di ricadute, ha confortato Flick in quell'attimo. Quasi interrompendo una rottura in lacrime, a giudicare dall'espressione sul volto del tecnico del Barcellona, mentre il giocatore di 28 anni si è appoggiato ai braccioli del seggiolino dov'era seduto il suo allenatore per sussurrargli alcune parole.

Un tentativo che non è parso aver rinfrancato il tecnico del Barça. Infatti, a un certo punto, Hansi Flick ha scosso la testa. Quasi come a voler dire che non fosse d’accordo con quanto gli stava dicendo Raphinha. Insomma, un momento che ha lasciato sconvolti alcuni tifosi blaugrana, intervenuti in tal proposito sui social network. E pensare che la big catalana ha vinto nel match di campionato in questione. Le indagini sulla reazione a sorpresa del tedesco di 60 anni restano aperte, mentre c'è chi ipotizza che non fosse soddisfatto della prestazione della squadra. E chi invece pensa ci sia dell'altro sotto al tappeto.