La prima volta per Arbeloa, il 50° derby per Simeone: Real-Atletico sfida tra generazioni

Domani è il gran giorno del derby tra Real Madrid e Atlético. Una sfida sentita, che vedrà per la prima volta il confronto tra Alvaro Arbeloa e Diego Pablo Simeone: l'ex difensore vivrà la sua prima stracittadina in panchina, mentre il Cholo festeggerà il traguardo dei 50 derby della capitale, il 20° al Bernabéu: un record assoluto nella storia dei derby spagnoli. Nessun altro allenatore ha affrontato più volte il Real.

L'argentino è ormai una leggenda: il bilancio dei suoi 49 precedenti è di 14 vittorie, 18 sconfitte e 17 pareggi. Al Bernabéu, in campionato, non perde dalla stagione 2021-22; le ultime tre visite si sono concluse 1-1. L’arrivo di Simeone a metà 2011-12 segnò una svolta per l’Atlético, che non vinceva contro il Madrid dal 1999: il punto di svolta fu la finale di Copa del 17 maggio 2013, vinta dai colchoneros al Bernabéu, uno dei momenti più iconici della gestione del tecnico argentino, che poi però ha perso due finali di Champions contro i rivali nel modo più crudele.

Durante la sua era, Simeone ha affrontato otto tecnici del Madrid, tra cui Ancelotti, Zidane e Mourinho. Arbeloa diventa così il nono allenatore dei Blancos che il Cholo incrocia in carriera, e il numero 216 contando tutte le competizioni ufficiali. Per Simeone il Bernabéu è ormai casa, mentre per Arbeloa sarà una sfida completamente nuova.