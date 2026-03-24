"Il Real ti venderà". Vinicius si vendica di Simeone mesi dopo, doppietta e sfottò: "Mi venderanno"

Protagonista assoluto nel successo del Real Madrid contro l’Atletico, Vinicius Junior ha fatto parlare di sé non solo per la doppietta decisiva nel 3-2 finale, ma anche per una risposta ironica rivolta a Diego Simeone, con cui i rapporti non sono mai stati particolarmente distesi.

Le tensioni tra il brasiliano e il tecnico dei Colchoneros risalgono a qualche mese fa, quando l’allenatore argentino aveva lanciato una frase destinata a far discutere: “Florentino ti venderà, ricordati cosa ti dico”. Un commento che non era passato inosservato in casa Real e che Vinicius ha deciso di ricordare al termine dell’ultimo derby.

Al momento di lasciare il campo, l’attaccante si è lasciato andare a una battuta rivolta a chi gli stava intorno: “Mi venderanno, mi venderanno!”, ha detto sorridendo, con tono chiaramente ironico. Un modo per rispondere alle parole di Simeone e allo stesso tempo ribadire il proprio peso all’interno della squadra di Ancelotti.

La serata si è poi chiusa con un messaggio pubblicato sui social, dove Vinicius ha scritto: “C’è solo un Madrid!”, accompagnando le parole con l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Un’esultanza che conferma quanto la sfida contro l’Atlético resti una delle più sentite, dentro e fuori dal campo.