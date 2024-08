Ufficiale Augusto Solari riparte dal Rosario Central: il cugino di Redondo firma fino a dicembre 2025

Cognome pesante, famiglia importante ma una carriera mai decollata. A 32 anni, Augusto Jorge Mateo Solari torna in Argentina: l'esterno destro lascia il Messico e l'Atlas e firma un contratto con il Rosario Central fino al 31 dicembre 2025.

Solari, classe 1992, è cugino di Santiago (ex giocatore e allenatore del Real Madrid) e di Redondo (padre e figlio). Nel 2021 si era trasferito in Europa per la prima volta: l'esperienza al Celta Vigo è durata due anno e mezzo, in cui ha collezionato 3 reti e 3 assist in 55 presenze. In Argentina ha vestito anche le maglie di River Plate, Estudiantes e Racing.