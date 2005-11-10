Ufficiale Il QPR accoglie un nazionale finlandese: dal Rennes arriva Glen Kamara

Il Queens Park Rangers ha ufficializzato l'arrivo di Glen Kamara. Il centrocampista finlandese, 30 anni, si trasferisce dal Rennes con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Dopo l'annuncio, Kamara ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno nella zona ovest di Londra, dove è cresciuto dopo essersi trasferito dalla Finlandia all'età di 12 anni: "Sono entusiasta di essere al QPR. Quando ho parlato con l'amministratore delegato del club mi ha illustrato il progetto e mi ha convinto subito. Inoltre sono originario di West London, quindi sono davvero felice che questa operazione si sia conclusa".

Cresciuto nel settore giovanile del Southend, Kamara è passato all'Arsenal a 17 anni. Dopo i prestiti proprio al Southend e al Colchester United, ha esordito con i Gunners in Coppa di Lega nell'ottobre 2015. La svolta della sua carriera è arrivata però in Scozia: dopo un'esperienza al Dundee, nel gennaio 2019 è stato acquistato dai Rangers, dove si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Con il club di Glasgow ha conquistato la Premiership scozzese nel 2020-21 e la Coppa di Scozia nel 2021-22, raggiungendo inoltre la finale di Europa League nello stesso anno.

Nel 2023 è passato al Leeds United, contribuendo alla corsa dei Whites fino alla finale dei playoff di Championship. Un anno più tardi si è trasferito al Rennes, in Ligue 1, dove ha lavorato agli ordini di Julien Stéphan. Proprio sul tecnico francese, Kamara ha aggiunto: "Non abbiamo lavorato insieme a lungo, ma non vedo l'ora di farlo. So bene che tipo di allenatore è e spero possa aiutarmi a esprimere il mio miglior calcio".