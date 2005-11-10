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Nuovo affare Chelsea-Strasburgo: il terzino Genesis Antwi si trasferisce in Alsazia

Nuovo affare Chelsea-Strasburgo: il terzino Genesis Antwi si trasferisce in Alsazia TUTTOmercatoWEB
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 09:36Calcio estero

Lo Strasburgo ha ufficializzato l'arrivo di Genesis Antwi, terzino destro svedese classe 2007, che si trasferisce dal Chelsea con la formula del prestito. Internazionale con la selezione Under 21 della Svezia, Antwi è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile dei Blues. Cresciuto nell'accademia del Chelsea, ha completato tutto il percorso di formazione nel club londinese, conquistando anche la UEFA Conference League nel 2025.

Il giovane difensore si unisce ora alla rosa guidata da Hugo Oliveira, con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza nel campionato francese. Per lo Strasburgo si tratta di un innesto di prospettiva, che conferma ancora una volta gli stretti rapporti con il Chelsea nella valorizzazione dei giovani talenti.

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