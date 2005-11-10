Ufficiale Il Lens si regala il Verratti algerino: il centrocampista Titraoui firma fino al 2031

Il Lens piazza un colpo di prospettiva e qualità per il proprio centrocampo. Il club francese ha ufficializzato l'acquisto di Yacine Titraoui, centrocampista algerino classe 2003, che arriva dal Charleroi e ha firmato un contratto fino al 2031.

Reduce dalla partecipazione al Mondiale 2026 con l'Algeria, Titraoui approda in Ligue 1 dopo due stagioni da protagonista nel campionato belga, dove si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo. Centrocampista completo, capace di recuperare palloni, impostare l'azione e accompagnare la manovra offensiva, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio algerino.

Nato a M'Sila, Titraoui è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Paradou, fucina di talenti che ha lanciato giocatori come Ramy Bensebaini, Hicham Boudaoui e Youcef Atal. Dopo l'esordio nella massima serie algerina a soli 17 anni, è diventato il punto di riferimento del centrocampo del Paradou, contribuendo anche alla conquista della Coppa Araba con la nazionale algerina. Nel 2024 è arrivato al Charleroi, dove ha compiuto il definitivo salto di qualità. In Belgio ha formato una coppia di grande livello con il connazionale Adem Zorgane, distinguendosi per visione di gioco, precisione nei passaggi e intensità. Non a caso in patria è stato ribattezzato il "Verratti algerino".

Nell'ultima stagione è stato uno dei principali artefici della qualificazione del Charleroi ai preliminari di Conference League, mettendosi in luce anche per le sue qualità atletiche: è stato infatti il giocatore della Jupiler Pro League con il maggior numero di corse progressive e la più alta distanza percorsa in sprint. Le sue prestazioni gli sono valse anche il ritorno in nazionale: dopo il debutto da titolare con l'Algeria nel marzo scorso, è stato convocato dal commissario tecnico Vladimir Petkovic per il Mondiale 2026, esperienza che ha ulteriormente arricchito il suo percorso di crescita.