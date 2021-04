Balzo salvezza per il Cadice, 2-1 al Valencia: ma la gara sarà ricordata per gli insulti razzisti

Il Cadice si impone 2-1 con il Valencia in una gara che verrà ricordata per l'episodio di razzismo nei confronti di Diakhaby, con i giocatori del Valencia che hanno abbandonato il campo in segno di protesta. Al momento dello stop il punteggio era di 1-1, con reti di Cala e Gameiro. Nella ripresa il Cadice ha trovato il gol vittoria al minuto numero 88 grazie a Marcos Mauro. Una vittoria importante in chiave salvezza per il Cadice, che sale a quota 32 punti alle spalle proprio del Valencia con 33 punti.

La classifica aggiornata :

Atletico Madrid 66*

Real Madrid 63

Barcellona 62*

Siviglia 55*

Betis 46

Villarreal 46

Real Sociedad 45*

Celta Vigo 37

Granada 36

Athletic 35*

Levante 35

Valencia 33

Cadice 32

Osasuna 31

Getafe 30

Valladolid 27*

Elche 26

Huesca 24

Eibar 23

Alaves 23

*Una partita in meno