Barça, Casado accende il mercato: anche tre club di Bundesliga si muovono per l'estate

Non c’è solamente l’Arabia Saudita, con alcuni club che avrebbero già bussato alla porta del Barcellona, o l’Inghilterra, con Bournemouth e West Ham interessate, nel futuro di quel Marc Casadó che è scivolato nelle gerarchie della squadra di Hansi Flick con una sola gara da titolare nelle ultime 12 uscite del club catalano, con il classe 2003 che per ben sette volte non è sceso in campo neanche un minuto.

Il giocatore non ha intenzione, e non può permettersi, di perdere un altro anno fra panchina e scarso minutaggio e per questo starebbe pensando all’addio in estate nonostante un contratto in scadenza nel 2028 che al momento il Barcellona non ha intenzione di ridiscutere e rinnovare. La valutazione di Casadó si aggira fra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che fra l’altro farebbe comodo alla società catalana per risanare quelle finanze che ormai da tempo sono un problema.

Secondo Fussballdaten alle sopraccitate squadre potrebbero presto aggiungersi due club tedeschi di prima fascia come Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund che starebbero valutando l'acquisto a titolo definitivo, oltre allo Stoccarda che però sarebbe disposto a prelevarlo solo a titolo temporaneo.