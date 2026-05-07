Barcellona, Casadò: "Yamal è un caso eccezionale: vuole fare la storia del calcio"

Domenica sera gli occhi della Spagna saranno tutti puntati sul Camp Nou dove il Barcellona potrebbe vincere il campionato proprio contro i rivali del Real Madrid. Basterà un pareggio ai blaugrana per laurearsi campioni ma all'interno del club l'obiettivo è quello di ottenere il bottino massimo. A ribadirlo è stato anche Marc Casadò, centrocampista dei catalani intervistato da Marca.

Queste le sue parole, iniziando da una valutazione della stagione: "È chiaro che avevamo un sogno: vincere tutti i titoli possibili, ma non ci siamo riusciti. Era difficile, però abbiamo lottato fino in fondo. Abbiamo vinto la Supercoppa e speriamo di conquistare anche la Liga. Mi auguro che questa stagione si concluda con due trofei"

Casadò ha poi raccontato quali siano le sue aspettative per la gara contro il Real Madrid: "Speriamo in una vittoria. Ma sarà una partita molto difficile, come sempre quando affrontiamo il Real Madrid. Avversari più imprevedibili? Direi Mbappé e Vinicius".

In conclusione, il centrocampista ha espresso grandi elogi per il compagno Yamal: "È il miglior giocatore della squadra. Ci sono molti giocatori estremamente bravi nello spogliatoio, ma lui è un caso eccezionale. Quello che sta facendo a 18 anni è spettacolare. La sua leadership non mi sorprende e non potrà che migliorare. Sappiamo tutti quanto sia affamato di vincere titoli e fare la storia nel mondo del calcio".