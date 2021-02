Barça, Koeman: "Vittoria meritata. Messi il migliore al mondo, ha fatto moltissimo per il club"

Con la vittoria sull'Athletic Bilbao il Barcellona ha raggiunto in classifica il Real Madrid al secondo posto, dando continuità all'importante striscia di risultati positivi in campionato. Al termine della gara del Camp Nou il tecnico Ronald Koeman ha commentato ai media ufficiali del club la prestazione dei suoi:

"Questa vittoria ci dà fiducia, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo concedendo pochissimo. Nella seconda parte di gara abbiamo saputo soffrire, abbiamo subìto un gol sfortunato, ma abbiamo avuto una reazione importante arrivando a segnare il 2-1. Dopodiché sappiamo che il rischio c'è sempre, ma penso che abbiamo difeso bene e che il Barcellona abbia vinto meritatamente."

E' importante per la squadra aver recuperato una posizione in classifica?

"Certo è importante, vogliamo sempre occupare la posizione più alta in classifica. C'è una distanza piuttosto grande con l'Atletico Madrid ma penso che fosse molto importante vincere oggi per salire al secondo posto e per dare continuità al nostro momento."

Messi è arrivato a 650 gol in maglia blaugrana, un numero impressionante.

"Sì, lo è. Sappiamo da tempo che Leo è il migliore al mondo, ha fatto moltissimo per questa squadra e oggi è stato nuovamente decisivo con il suo gioco e soprattutto con il gran gol su punizione che ha segnato".