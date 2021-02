Barça-PSG, Jordi Alba: "Piqué fondamentale per noi. Di Maria-Neymar? Meglio se non ci sono"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions League di domani col Paris Saint-Germain, il laterale blaugrana Jordi Alba ha parlato così delle assenze di Neymar e Di Maria tra i transalpini, oltre al possibile ritorno di Piqué dal 1': "Gerard è un giocatore fondamentale per noi, lo dico per qualità, esperienza e personalità. Deciderà il mister se farlo giocare domani dopo il lungo infortunio, anche i suoi sostituti stanno facendo bene. Su Koeman aggiungo che sta facendo un grande lavoro. Sono arrivati tanti nuovi giocatori e serve ovviamente tempo, non è facile. Le assenze di Di Maria e Neymar? Meglio se non giocano... Ma il PSG ha comunque altri calciatori importanti e pure noi arriviamo a quest'incontro con diversi assenti. Le sensazioni sono positive, però in partite di questo calibro solo il campo può dire chi è favorito".