Barcellona al tappeto, l'apertura di Olé cita Martinez-Chavez Jr di pugilato

vedi letture

"Salí de ahí Maravilla" titola Olé di oggi in Argentina. Il titolo fa riferimento a una famosa frase pronunciata da un popolare commentatore argentino (Walter Nelson, ndr) nel corso di un incontro di pugilato tra l'argentino Sergio Martinez e il messicano Julio Cesar Chavez Jr, per il titolo dei pesi medi del 15 settembre 2012: "Esci da lì, meraviglia" fu l'esortazione nei confronti di Martinez, barcollante sotto i colpi dell'avversario. E barcolla Lionel Messi col Barcellona, dopo l'1-4 subito contro il Paris Saint-Germain. E pone dubbi sulla sua permanenza in una squadra come il Barcellona di oggi, sottolineando come il PSG possa essere la sua squadra del futuro.