Barcellona, ancora flebili speranze per Alaba. L'austriaco è nella lista del candidato Laporta

vedi letture

Il Barcellona è ancora in corsa per David Alaba. Il difensore austriaco è vicinissimo al Real Madrid ma dall'entourage assicurano che nulla è stato ancora firmato e che ci sono altri club interessati. Fra questi anche Liverpool, i due club di Manchester e il Paris Saint-Germain. Da Sky Sports riportano inoltre che il giocatore del Bayern è un nome spendibile da Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona e qualora dovesse vincere (i sondaggi lo danno per favorito) proverà a convincerlo a trasferirsi in Catalogna. Il tempo però corre e con le elezoni che nella migliore delle ipotesi potrebbero tenersi il 28 febbraio potrebbe ormai essere troppo tardi.