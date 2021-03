Barcellona, arriva l'investitura di Laporta: "Solo Dio sa cosa ci è voluto per arrivare fin qui"

Joan Laporta è ufficialmente nominato presidente del Barcellona dando il via al suo secondo mandato. Ecco le prime dichiarazioni del nuovo numero uno: "Solo Dio sa cosa ci è voluto per arrivare fin qui. La frase è di Johan Cruyff. E non si riferiva solo ai soldi! Affronto questa fase con umiltà, generosità, coraggio. Senza fare tragedie ma sempre con ottimismo". La battuta non è fatta a caso: il presidente eletto ha trovato le garanzie finanziarie necessarie per entrare in carica solamente nella giornata di ieri e dopo un rincorrersi che ha portato anche a pensare e possibili nuove elezioni. Per iniziare il suo mandato Laporta ha dovuto presentare a LaLiga la garanzia di 124,6 milioni di euro (il 15% del budget del Barcellona). Cifra garantita grazie all’operazione realizzata con il Banc de Sabadell che vedrà la società catalana di energia rinnovabile Audax fare da garante ed entrare con un suo membro all’interno del nuovo organigramma societario.