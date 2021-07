Barcellona-Atletico Madrid, prende quota lo scambio Griezmann-Saul

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, prende quota l'idea di uno scambio fra Barcellona e Atlético Madrid che coinvolgerebbe Antoine Griezmann e Saul Niguez. I due giocatori non sono ritenuti titolari inamovibili nelle rispettive squadre, a maggior ragione dopo la campagna acquisti che ha visto i catalani rinforzarsi in attacco con Memphis Depay e Sergio Aguero e i colchoneros freschi del colpo De Paul a centrocampo. Su Saul ci sono richieste anche dalla Premier League anche se la preferenza del giocatore è quella del Barça e lo stesso Griezmann sarebbe disposto a lasciare la Catalogna solamente per tornare a vestire la maglia biancorossa.