Chiuso da Gavi, Casadó dice basta: a fine stagione via dal Barcellona, il prezzo richiesto

Marc Casadó sta perdendo minutaggio e gerarchie nei piani di Hansi Flick. Il giovane centrocampista spagnolo ha disputato solamente una partita (derby contro l'Espanyol) da titolare nelle ultime 12 gare, in cui ci sono state rotazioni a causa degli infortuni in realtà. E invece il giocatore classe 2003 non è sceso in campo in 7 di questi incontri.

Con il recupero di Gavi, la concorrenza è forte e il classe 2004 è un pupillo di Flick. Ma Casadò a 22 anni non può permettersi il lusso di passare un altro anno quasi da spettatore senza poter crescere nella sua carriera. Secondo quanto riferito da SPORT, il Barcellona non ha offerto al centrocampista spagnolo il rinnovo, né ha intenzione al momento di sedersi a trattare con i suoi agenti, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2028.

C'è una valida motivazione: Casadò ha scelto di lasciare il Barcellona al termine della stagione. Solo una svolta radicale della sua situazione entro la fine del campionato potrebbe fargli cambiare idea, ma risulta difficile crederlo. Come destinazione possibile, secondo il quotidiano catalano, ci sarebbe l'Arabia Saudita: diversi club avrebbero già bussato alla porta per il 22enne. Resta da capire quale beneficio economico il Barcellona vorrà trarre dall'operazione, ma si parlerebbe di circa 20 milioni di euro. Una permanenza nella Liga al momento è complicata, perché non ci sarebbero offerte sul tavolo.