Barcellona, il candidato Freixa ha votato: "Orgoglioso di aver vissuto una giornata come questa"

Di seguito le dichiarazioni di Toni Freixa, candidato alla presidenza del Barcellona. L'avvocato ha esercitato il suo diritto al voto stamattina e ai microfoni di Barça TV ha dichiarato: "È stata una lunga campagna elettorale e penso che sia un orgoglio come barcelonista far parte di questo club e vivere una giornata come questa . Ci congratuliamo con il dipendenti e il club per l'organizzazione di questa giornata". Sugli acquisti paventati, come quelli di Haaland e Mbappé: "Tutto il lavoro che facciamo è sempre per il club, anche se magari non vinceremo. Spero che gli altri candidati faranno lo stesso se non dovessero vincere"