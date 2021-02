Barcellona, il candidato Freixa: "Sì, possiamo prendere Mbappé e Haaland"

Toni Freixa, uno dei tre candidati ufficiali alla presidenza del Barcellona, si è detto possibilista all'arrivo in blaugrana di giocatori del calibro di Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Nel corso della trasmissione El Mon su RAC-1 ha promesso che verranno versati 250 milioni per la prossima stagione, necessari per acqusitare due guoriclasse in attacco e un gran difensore: "Il messaggio è che il Barcellona avrà una squadra competitiva come vogliono i soci. Avremo la squadra più competitiva per la stagione 2021-22. Non faccio nomi fino a che non li acquisteremo perché potrebbero condizionare le trattative". Tuttavia Freixa ha aggiunto: "Sì, è possibile prendere Haaland e Mbappé". E sul rinnovo di Messi: "È un culé come noi, conosce la situazione del club e sono fiducioso che possa aspettare le elezioni per decidere il suo futuro".