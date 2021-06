Barcellona, in arrivo altri due svincolati. La prossima settimana si chiude per Wijnaldum e Depay

Sergio Aguero ed Eric Garcia sono già stati ufficializzati dal Barcellona come nuovi rinforzi a parametro zero per la formazione di Ronaldo Koeman, mentre Emerson Royal è rientrato dopo l'esperienza positiva al Betis Siviglia. Il mercato dei catalani, però, non dovrebbe fermarsi qui. Anzi. Stando a quanto dal Mundo Deportivo la prossima settimana i blaugrana ufficializzeranno altri due colpi a costo zero come Georginio Wijnaldum e Memphis Depay. Per il primo ci sono solo alcuni dettagli da limare per il nuovo contratto che durerà fino al 2024, mentre l'ex OL si è promesso al Barça mettendo in secondo piano le offerte arrivate per lui da Juventus e PSG seppur economicamente più vantaggiose.