Barcellona, Iniesta incorona il giovane Pedri: "In campo non sembra abbia 18 anni"

vedi letture

Dal Barcellona di ieri al Barcellona di oggi... e di domani. Andres Iniesta, storico campione blaugrana, ha incoronato così il giovane centrocampista Pedri, sicuramente la più bella sorpresa della stagione della squadra di Koeman fino ad oggi: "È chiaro che Pedri è un giocatore con un potenziale enorme, oggi è nel posto giusto per continuare a crescere e sfruttare il suo talento. Gli auguro tutto il bene possibile, l'importante è che resti tranquillo e venga lasciato crescere senza troppe pressioni. È ancora molto giovane e ha un grande futuro davanti a sé. Deve fare le cose per bene, ma parliamo di un ragazzo molto preparato che si diverte giocando. In campo non sembra avere solo 18 anni, deve continuare così".

Guarda il video in calce con tutte le parole di Iniesta!