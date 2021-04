Barcellona, Koeman: "Abbiamo già un titolo, ora puntiamo alla Liga"

"Credo che un grande club come il Barcellona debba sempre lottare a prescindere dalle circostanze. E lo abbiamo dimostrato. Penso che la squadra abbia sempre creduto di poter vincere qualcosa. Se proprio vogliamo mettere in evidenza un aspetto, è degno di nota l'atteggiamento fenomenale della squadra, soprattutto in coppa, perché abbiamo sofferto nel percorso che ci ha portati a quasta sfida. Abbiamo già conquistato un titolo e ora puntiamo al secondo, vogliamo lottare per LaLiga". Così Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, dopo la vittoria della Copa del Rey da parte dei blaugrana.