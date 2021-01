Barcellona, Koeman: "Mercato? Aspettiamo il nuovo presidente. Ora pensiamo alla Supercoppa"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è intervenuto alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, semifinale di Supercoppa di Spagna in programma domani sera a Cordoba. Il tecnico olandese ha avuto modo di parlare anche del mercato: "Siamo preparati, non ci resta che aspettare il nuovo presidente. Non è il momento per parlarne, perché devo preparare una partita importante ed è ciò che per me al momento più conta".