Barcellona, Koeman: "Per il titolo ci siamo ancora. Messi è la storia di questo club"

vedi letture

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è contento dopo la vittoria per 4-1 contro l’Huesca che rilancia i blaugrana per il titolo, ora a quattro punti dall’Atletico Madrid: “Ho sempre detto che questo è il nostro obiettivo: abbiamo perso tanti punti ma abbiamo reagito bene, ora non possiamo permetterci altri passi falsi anche se avremo ancora molte partite insidiose. Stiamo sbagliando molto bene, questo è un fattore che dà fiducia a tutta la squadra”.

Qual è l’importanza di Messi?

“Non posso dire altro su di lui: ha raggiunto Xavi come numero di presenze, è il giocatore più importante nella storia del Barcellona. E per fortuna che è ancora con noi”.

Come giudica la decisione sul rigore concesso all’Huesca?

“Ci sono stati diversi minuti di consulto con il Var, ma non capisco cosa si siano detti: la decisione è stata incredibile, non so come abbia potuto fischiare un rigore così. E’ evidente che Ter Stegen non tocchi l’avversario, eppure al Var lo avranno sicuramente rivisto”.