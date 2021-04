Barcellona, Koeman squalificato per due partite. Non ci sarà nello scontro diretto contro l'Atlético

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è stato squalificato per due partite dalla Disciplinare della RFEF a seguito dell'espulsione rimediata ieri sera nel corso della partita contro il Granada. Il tecnico olandese, si legge nel referto: "Dopo essere stato avvertito per le sue osservazioni, si è diretto nuovamente verso il quarto uomo pronunciando il seguente termine: 'Che personaggio'". Il tecnico olandese non siederà in panchina domenica a Valencia né nello scontro diretto contro l'Atlético Madrid in programma sabato 8 maggio.