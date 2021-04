Barcellona, Koeman su Neymar: "Se ci serve? I migliori del mondo sono sempre utili"

vedi letture

Nonostante le continue rassicurazioni di Neymar circa il suo futuro al Paris Saint-Germain, il rinnovo di fatto non si è ancora formalizzato. E in Catalogna crescono i rumors su un clamoroso ritorno al Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha dichiarato: ""È sempre importante avere i migliori del mondo nella tua squadra. Neymar ha fatto cose molto importanti al Barça, ma ora non è così. Non si sa mai, quando hai i migliori, tutto è più probabile".