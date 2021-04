Barcellona, Koeman sulla Supelega: "Non so cosa accadrà. Voglio solo il meglio per il club"

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha risposto in conferenza stampa ad alcune domande sulla Superlega, che ha coinvolto anche il Barcellona tra i club fondatori,: "Ho parlato ieri col presidente che mi ha spiegato la posizione del club. C'è stato così tanto movimento intorno a questo argomento che non ho intenzione di dare la mia opinione in merito. Nessuno sa cosa accadrà e dobbiamo aspettare. Io voglio il meglio per il club. Non sono il portavoce del club, c'è il presidente. Il mio lavoro è preparare le partite. Se c'è qualcuno che dovrebbe parlare di questo tema, è senza dubbio il presidente. Io ho parlato ieri con lui, non so se i giocatori gli hanno chiesto qualcosa, non mi interessa visto che domani giochiamo contro il Getafe".